Анкара, 31 октября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. График движения 16 судов, вместо ранее заявленных 14, был утвержден в рамках «зерновой сделки» делегациями Турции, Киева и ООН, без участия России. Об этом 31 октября сказано в распространённых уточнённых данных представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

Штаб ООН

Делегациями был согласован выход 12 судов из морских портов на территории б. УССР и четырёх судов в обратном направлении. ООН проинформировала российскую сторону о решении, принятом без участия Москвы.

При этом в Стамбуле уточнили, что шесть судов уже начали движение из черноморских портов на территории б. УССР, но в гуманитарный коридор пока не вошли. На сегодняшний день в портах на территории б. УССР ожидает разрешения на движение 21 судно с продовольствием, общий вес которого составляет около 700 тыс. тонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что делегациями Турции, Киева и ООН в СКЦ был согласован выход 14 судов в гуманитарный коридор в Чёрном море.