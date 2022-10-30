Анкара, 31 октября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Россия якобы уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле о том, что РФ продолжит переговоры с Турцией и ООН «по актуальным вопросам», несмотря на приостановку участия России в «зерновой сделке» на неопределенный срок, говорится в сообщении СКЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Соответствующее заявление российской делегации было сделано 30 октября на пленарном заседании заинтересованных стран, созванном секретариатом ООН. Кроме того, в Совместном центре утверждают, что российская делегация объявила о готовности Москвы взаимодействовать с Анкарой и Организацией Объеденных Наций по вопросам, «требующим немедленного решения от СКЦ».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Турция, ООН и Киев согласовали выход в Чёрном море 14 судов в рамках реализации «зерновой сделки».