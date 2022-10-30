Турин, Италия, 30 октября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. 30 октября в Турине на «Олимпийском стадионе» «Торино» в матче 12-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Росарио Абиссо. Ассистенты главного судьи — Родолфо Ди Вуоло и Дайсуке Эмануэле Йошикава.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Синго, Валентино Лазаро, Коффи Джиджи, Саша Лукич, Никола Влашич, Самуэле Риччи, Алексей Миранчук, Пьетро Пеллегри.

«Милан»: Чиприан Тэтэрушану, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Сандро Тонали, Томмазо Побега, Браим Диас, Рафаэл Леау, Джуниор Мессиас, Дивок Ориги.

В текущем сезоне Алексей Миранчук, выступая за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», принял участие в пяти турах чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.