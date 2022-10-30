Вашингтон, 30 октября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Из-за интенсивной траты снарядов и большого многообразия артсистем боевики ВСУ столкнулись с «логистическим кошмаром». Об этом сообщил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению автора, ВСУ, тратившие в сутки до 6 тыс. боеприпасов, уже истощили собственные склады. Однако это не единственный источник беспокойства для Киева, отмечает эксперт.

В материале офицера НАТО отмечается, что на вооружении у ВСУ находятся различные виды орудий, в том числе поставленные из США установки M777.

По мнению Атламазоглу, ВСУ из-за разницы в калибре не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях. Обозреватель считает, что эта ситуация и создает «логистический кошмар» для ВСУ.