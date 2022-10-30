Москва, , 21:21 — REGNUM На продвижение на пути к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном на трёхсторонней встрече в Сочи рассчитывает российская сторона. Об этом 30 октября заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Надеемся, что она (трёхсторонняя встреча в Сочи) позволит каким-то образом продвинуться по пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», — сказал дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на съезде армянской партии «Гражданский договор» заявил о своей готовности подписать документ о продлении сроков пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе ещё на 10-15 лет.