В США рассказали, как топ-менеджеры компаний исправляют провалы Байдена
Вашингтон, 30 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Финансисты с Уолл-стрит занимаются дипломатией вместо администрации президента США Джо Байдена, сообщает автор New York Post Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники.
По его словам, топ-менеджеры крупных финансовых компаний вынуждены в срочном порядке налаживать отношения с Саудовской Аравией, поскольку это не удалось команде Байдена. Делать это им пришлось на полях конференции института Future Investment Initiative («Давос в пустыне»).
Он отметил, что продолжающаяся «публичная воинственность между двумя давними союзниками вредна для бизнеса как руководителей, так и США».
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Эр-Рияде сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд сомневается в адекватности рассудка президента США Джо Байдена и смеется над его оговорками.
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