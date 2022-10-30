Барселона, Испания, 30 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. 21-летний центральный защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Эрик Гарсия может пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы, полученной в матче 12-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1).

«Барселона»

«Эрик Гарсия был вынужден покинуть поле незадолго до перерыва в матче с «Валенсией» из-за боли в паху. Для определения степени тяжести повреждения потребуются дополнительные тесты», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Эрик Гарсия принял участие в 13 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Севильи» и одной результативной передачей в игре с миланским «Интером». Также защитник получил две желтые карточки.