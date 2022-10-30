Хельсинки, , 14:29 — REGNUM Оружие, которое было поставлено странами Запада киевскому террористическому режиму, обнаружено у преступников в Финляндии. Об этом 30 октября сообщает финский телеканал Yle со ссылкой на центральную криминальную полицию страны.

Оружие Mil. gov. ua

«У нас есть признаки того, что поставляемое [Киеву] оружие уже находится в Финляндии. Оружие также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах», — рассказал комиссар Кристер Альгрен.

Утоняется, что такая информация касается такого военного оружия, как штурмовые винтовки. При этом отмечается, что представители международной полиции заявили, что востребованы не только винтовки, но и поставляемые Киеву пистолеты, гранаты и боевые беспилотники, обнаруженные ими в разных частях Европы.

Также Альгрен рассказал, что маршруты контрабанды оружия с территории б. УССР в Финляндию уже налажены, и у занимающейся ею мотоциклетной банды Bandidos MC есть отделения во всех крупных городах на оккупированной Киевом территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший военнослужащий американского корпуса морской пехоты Дакота Вуд написал, что поставки вооружений киевским нацистам снизили обороноспособность США и привели к истощению запасов оружия и боеприпасов.