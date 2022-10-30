Москва, , 13:02 — REGNUM Испытания нового стратегического атомного подводного ракетоносца проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов» проходят в данный момент в России. Об этом 30 октября говорится в поздравлении главнокомандующего Военно-морского флота РФ Николая Евменова по поводу 326-й годовщиной создания российского регулярного флота и Дня моряка-надводника.

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске

«Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов», построенный на предприятии «Севмаш» в Северодвинске», — приводит слова из поздравления главкома ВМФ РФ департамент информации Минобороны России.

Также Евменов уточнил, что дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», которая предназначена для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота, успешно закончила государственные испытания и через неделю войдёт в состав ВМФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне корабельная тральная группа Балтийского флота (БФ) в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев», «Александр Обухов», рейдового тральщика «Виктор Сигалов» провела в акватории Балтийского моря артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.