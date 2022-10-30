Сеул, , 11:37 — REGNUM Власти Южной Кореии сообщили, что число погибших в результате давки в центральном районе Сеула Итхэвон в ходе празднования Хэллоуина гражданок России увеличилось до четырёх. Об этом 30 октября рассказали в консульском отделе российского посольства в Сеуле.

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«Нам сообщили о ещё одной жертве. Это ещё одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», — приводит слова представителя консульского отдела посольства РФ ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 22 человек увеличилось общее количество граждан других стран, погибших в результате давки во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле.