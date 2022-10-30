Бишкек, , 03:23 — REGNUM Правительство Японии приняло решение выделить грант в размере $1 млн (61,5 млн рублей) на оказание гуманитарной помощи Киргизии. Об этом сообщает японское посольство в Бишкеке.

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Отмечается, что помощь будет оказана в ответ на ухудшение гуманитарной ситуации в Киргизии, спровоцированной вооружённым конфликтом на границе с Таджикистаном.

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«Власти Японии при содействии Всемирной продовольственной программы ООН и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев окажет гуманитарную помощь в таких сферах, как продовольствие, убежище и непродовольственные товары, защита», — поясняет японское диппредставительство.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии в период с 14 по 18 сентября 2022 года погибли 63 и были ранены 206 киргизстанцев.

В результате обстрелов пострадали 661 жилой дом и 335 хозпостроек, 11 стратегических и 27 социальных объектов, 197 объектов жизнеобеспечения и 61 машина, а также был взорван таджикскими военными один автомобильный мост.

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