Лондон, 29 октября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Россию обеспечить возможность поставок зерна в находящиеся на грани голода регионы мира. Об этом он написал 29 октября в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Черноморская зерновая инициатива ООН имеет ключевое значение для глобальной продовольственной безопасности. России нужно позволить доставлять зерно голодающим по всему миру», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе, причастны к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Читайте также: Россия запросила заседание СБ ООН после атаки на ЧФ