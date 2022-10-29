Москва, 29 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на 31 октября в связи с атакой ВСУ на корабли Черноморского флота (ЧФ) России запросила Москва. Об этом 29 октября сообщил первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

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«Мы (Россия) запросили на понедельник, 31 октября, заседание СБ ООН по этому сюжету», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в Минобороны России сообщили, что Россия приостанавливает участие в «зерновой сделке» после теракта в Севастополе.