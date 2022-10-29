Москва, 29 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Россия приостанавливает реализацию зерновой сделки на неопределенный срок, говорится 29 октября в заявлении МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Отмечается, что ВСУ под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу сельхозпродукции с территории б. УССР, нанесли 29 октября массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.

«В связи с действиями ВСУ, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе, причастны к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».