Россия приостанавливает зерновую сделку на неопределенный срок
Москва, 29 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Россия приостанавливает реализацию зерновой сделки на неопределенный срок, говорится 29 октября в заявлении МИД РФ.
Отмечается, что ВСУ под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу сельхозпродукции с территории б. УССР, нанесли 29 октября массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.
Как передавало ИА REGNUM, 29 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе, причастны к совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».