Москва, , 18:00 — REGNUM 29 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» футбольный клуб «Локомотив» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с ЦСКА. Московское дерби начнется в 19:00 по московскому времени.

«Локомотив» vs ЦСКА — 0:1 Pfc-cska.com

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Ассистенты главного судьи — Рашид Абусуев и Арам Петросян. Резервный арбитр — Алексей Сухой.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Максим Ненахов, Станислав Магкеев, Наир Тикнизян, Тин Едвай, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Константин Марадишвили, Артем Карпукас, Франсуа Камано, Вильсон Изидор.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гаич, Матвей Лукин, Виллиан Роча, Бахтиёр Зайнутдинов, Иван Обляков, Максим Мухин, Виктор Мендес, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Федор Чалов.

Центральный защитник «красно-синих» Игорь Дивеев не попал в заявку ЦСКА на матч из-за повреждения, но будет рядом с командой на скамейке запасных.