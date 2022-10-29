Осло, 29 октября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Россия и Норвегия договорились о рыболовстве в Баренцевом море на следующий год, несмотря на сложную геополитическую и сложную ситуацию в области безопасности. Российско-норвежское соглашение о рыболовстве показывает, насколько важно сотрудничество для обоих сторон. Об этом заявил Гейр Хённеланд, старший научный сотрудник института Фритьофа Нансена, сообщает High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Траулер

«Ключевым моментом здесь является то, что Норвегия и Россия фактически урегулировали соглашение о квотах на 2023 год, установив их в соответствии с научными рекомендациями. Стороны остались в рамках договоренностей совместной норвежско-российской комиссии по определению квот на различные рыбные запасы», — сказал Хённеланд.

Кроме того, подчеркнул представитель института, ни одна из сторон не воспользовалась «напряжённой ситуацией в мире», чтобы выдвинуть особые требования или бросить вызов другой стороне без необходимости.

«То, что они даже не попытались выйти за рамки этих рекомендаций, как это было сделано в ряде предыдущих случаев, имеет почти символическое значение. Это можно интерпретировать как конкретное выражение того, насколько обе страны ценят это сотрудничество», — утверждает старший научный сотрудник института Фритьофа Нансена.

Гейр Хённеланд считает, что прекращение сотрудничества в области рыболовства приведет к отсутствию правовой основы для российской деятельности в норвежской зоне, а отношения двух стран ухудшатся ещё сильнее.

«Важно помнить, что такой сценарий также будет негативным для Норвегии. В целом важно следующее: никто не заинтересован в том, чтобы это сотрудничество было нарушено. Стороны должны предоставлять доступ к экономическим зонам друг друга», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас стороны находятся в экстремальной ситуации, когда почти все другие контакты между Россией и Норвегией разорваны. «Поэтому сотрудничество в области рыболовства является в некотором смысле последним форпостом — последним остатком нормальной жизни».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Норвегия согласовали условия промысла общих запасов и планы по развитию сотрудничества на 2023 год.

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