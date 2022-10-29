Берлин, 29 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Более половины жителей Германии считают растущую инфляцию в стране главной угрозой благосостоянию, свидетельствует результаты опроса, опубликованного консалтинговой компанией McKinsey.

Petra B. Fritz Германия

Отмечается, что 57% опрошенных больше всего опасаются инфляции, тогда как в июне такого мнения придерживались 48% респондентов.

Еще 18% поставили на первое место среди угроз военный конфликт на территории б. УССР. Также отмечается, что 60% опрошенных экономят электроэнергию дома, а около 16% уже отменили отпуск.

Опрос был проведен среди 1 тысячи респондентов.