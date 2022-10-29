Якутск, , 20:14 — REGNUM Опыт Якутии по доставке социально значимых грузов для арктических населённых пунктов по Северному морскому пути обсудили в региональном парламенте. Предложения, сформированные по ходу заседания, будут направлены в федеральный законопроект о северном завозе. Об этом заявил Николай Алексеев, глава «Якутоптторга».

«Последние годы караваны судов на Северном морском пути - явление ежедневное» Фото Сергей Черкашин

Он отметил, что в 2022 году в Якутию по Северному морскому пути было доставлено 800 тонн продуктов питания и 700 тонн стройматериалов.

«На круглом столе было отмечено, что в связи с климатическими изменениями, в регионе сокращаются сроки эксплуатации зимних автомобильных дорог, возникла необходимость переложить нагрузку на Северный морской путь. Мы обсудили опыт доставки грузов для Арктики по Севморпути. Предварительно, с точки зрения затрат, экономия вышла довольно привлекательная, получилось дешевле на 40%, чем перевозка грузов традиционным путём», — цитирует Алексеева РИА Новости.

Отмечается, что ежегодно в период навигации в Якутию производится поставка около 3 млн тонн грузов, в том числе более 300 тыс. тонн в арктическую часть региона. Кроме того, он подчеркнул, что судно компании перевозит всего 1,5 тыс. тонн грузов.

«Если бы перевозило 3 тысячи тонн, а такие классы кораблей существуют, рентабельность перевозки по Севморпути была бы еще эффективнее. Мы обсуждали запросы покупки второго судна на уровне главы региона, правительства. В связи с тем, что сроки строительства нового корабля достаточно длинные, мы прорабатываем варианты покупки судна различного тоннажа. Изучаем сейчас рынок, чтобы, возможно, приобрести соответствующий корабль. На круглом столе также был озвучен данный вопрос. Депутаты нас выслушали. Предложения Якутии будут внесены при разработке федерального законопроекта о северном завозе», — добавил руководитель компании.

Ранее, 3 октября 2022 года, пресс-служба правительства Якутии сообщила, что впервые по Северному морскому пути в арктические районы региона «Якутоптторг» завёз социально значимые продовольственные товары. Компанией было завезено порядка 30 тонн продовольствия и материалов для строительства трёх торгово-логистических центров на теплоходе СТК-1012 из Астрахани в посёлок Черский.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, 27 октября, на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики представил законопроект о северном завозе.

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