п. Черский, , 15:04 — REGNUM Впервые по Северному морскому пути в арктические районы Якутии «Якутоптторг» завёз социально значимые продовольственные товары. Компанией было завезено порядка 30 тонн продовольствия и материалов для строительства трёх торгово-логистических центров на теплоходе СТК-1012 из Астрахани в посёлок Черский. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Северный завоз Mil.ru

Закупка материалов проводилась напрямую у производителей в Краснодарском крае, Астраханской области, а были доставлены для обеспечения Булунского, Усть-Янского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов. Судно СТК-1012 покинуло Астрахань в августе, после чего через Тикси прибыло в посёлок Черский Нижнеколымского района Якутии. Весь путь занял два месяца.

«Якутоптторг впервые завёз продовольствие через Севморпуть. Мы заключили прямые договора с производителями, это позволило снизить стоимость продуктов в арктических районах. Несмотря на сложную транспортную схему доставки, объёмы завоза социально значимых продовольственных товаров всеми видами транспорта ежегодно растёт. В 2022 году мы должны завести 9800 тонн, в том числе автозимником было доставлено 5500 тонн, в навигацию отгрузили 3900 тонн, план по авиа до конца года составляет 375 тонн», — отметил глава предприятия Николай Алексеев.

По Северному морскому пути в арктические районы Якутии были доставлены мука, сахар, крупы, подсолнечное масло, консервы, соки, яблоки, лук и картофель. Ранее доставка социально значимых товаров осуществлялась железной дорогой и в период навигации водным транспортом по рекам, оставшуюся часть — автозимниками. Отмечается, что в прошлом году доставка в труднодоступные населённые пункты осуществлялась с использованием малой авиации.

Кроме того, дополнительный объём продовольствия для колымской группы улусов направили на теплоходах-рефрижераторах «Магдебург» (416,7 тонн) и «Росслау» (101,5 тонн). Ожидаемое время прибытия в посёлок Черский — с 4 по 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанный законопроект о северном завозе рассмотрит правительство России 30 октября.

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