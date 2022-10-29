Мюнхен, Германия, , 15:49 — REGNUM 29 октября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» футбольный клуб «Бавария» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 сыграет с «Майнцем-05». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Свен Ульрах, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Нуссаир Мазрауи, Йозуа Киммих, Леон Гопецка, Серж Гнабри, Садио Мане, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг.

«Майнц-05»: Робин Центнер, Аарон Кариколь, Антони Каси, Эдимилсон Фернандеш, Сильван Видмер, Александер Хак, Антон Стах, Ли Джэ Сон, Леандру Баррейру, Карим Онисиво, Джонатан Беркардт.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Марко Ахмюллер и Томас Горняк.