Неаполь, Италия, 29 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. 29 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 12-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Сассуоло» из Реджо-нель-Эмилии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Жуан Жезус, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньский, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Виктор Осимхен, Ирвинг Лосано, Хвича Кварацхелия.

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Рожерио, Джанмарко Феррари, Джереми Тольян, Мартин Эртич, Давиде Фраттези, Максим Лопес, Кристиан Торстведт, Андреа Пинамонти, Эмиль Сейде, Арманд Лориенте.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Ассистенты главного судьи — Джованни Баччини и Фабио Ширру.

В текущем сезоне 21-летний нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.