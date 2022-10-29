Москва, 29 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. К совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе. Об этом 29 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Как напомнил Конашенков, утром 29 октября киевский режим осуществил попытку террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, которая была успешно отражена.

Также он добавил, что подготовка этого теракта и обучение военнослужащих 73-го специального центра морских операций боевиков ВСУ велись под руководством находящихся в городе Очакове в захваченной режимом Киева Николаевской области на территории б. УССР британских специалистов.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», — сказал официальный представитель Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Ивановка, Тимковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.