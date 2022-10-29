Минобороны: британские специалисты причастны к подрыву «Северных потоков»
Москва, 29 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. К совершению подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны специалисты британских ВМС, которые готовили боевиков 73-го специального центра морских операций для попытки совершения терактов в Севастополе. Об этом 29 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как напомнил Конашенков, утром 29 октября киевский режим осуществил попытку террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, которая была успешно отражена.
Также он добавил, что подготовка этого теракта и обучение военнослужащих 73-го специального центра морских операций боевиков ВСУ велись под руководством находящихся в городе Очакове в захваченной режимом Киева Николаевской области на территории б. УССР британских специалистов.
«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», — сказал официальный представитель Минобороны.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Ивановка, Тимковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.