Севастополь, 29 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Подготовка атак на Севастополь осуществлялась под руководством находящихся в городе Очаков британских специалистов. Об этом 29 октября сообщает Минобороны России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Севастополя

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«Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. ️ В атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов», — отмечается в сообщении.

Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели уничтожены.

В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации ЧФ уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три — уничтожены на внутреннем рейде.

Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.