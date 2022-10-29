Москва, 29 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. О героизме и мужестве младшего сержанта Дмитрия Бурылова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 29 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что младший сержант в составе расчёта реактивной артиллерии вёл огневую поддержку наступления подразделений ВС России и при этом в оперативном порядке рассчитал установки для стрельбы, а затем точным пуском ракет нанес огневой удар по врагу.

«Оперативные и профессиональные действия младшего сержанта Бурылова позволили обеспечить успешное продвижение российского подразделения вглубь обороны противника», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в результате удара младшего сержанта были уничтожены две БМП ВСУ и до 20 киевских боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье, захваченном боевиками ВСУ, произошёл взрыв.