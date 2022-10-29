Вашингтон, 29 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Запуск миссии Psyche по изучению астероида главного пояса (16) «Психея» перенесён на октябрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид

Первоначально запуск этой миссии планировался на август 2022 года, но в июне в NASA объявили о задержке миссии на неопределённый период. В агентстве объяснили перенос проблемами, которые возникли при испытании зонда.

Заместитель администратора NASA по науке Томас Цурбухен рассказал, что инженерам и учёным проекта удалось решить эту проблему. Запуск миссии на тяжёлой ракете-носителе Falcon Heavy назначен на следующее пусковое окно, которое откроется 10 октября 2023 года.

При удачном старте миссии зонд достигнет астероида (16) «Психея» в 2029 году. Этот астероид является самым тяжёлым из известных астероидов класса М. Учёные предполагают, что он представляет собой ядро протопланеты, состоящее из железа и никеля.

Реализация этой миссии поможет учёным продвинуться в понимании процессов формирования планет и их внутренних структур. В состав полезной нагрузки миссии войдут многоспектральная камера, спектрометр нейтронного и гамма-излучения, магнитометр и другое оборудование.