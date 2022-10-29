Примаков назвал позорными попытки отобрать Русский дом в Берлине
Москва, 29 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Попытки части диаспоры жителей территории б. УССР в Германии отнять Русский дом в Берлине оказались позорными. Об этом 29 октября заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Как указал глава Россотрудничества, слова которого приводит РИА Новости, ранее члены названной диаспоры объявили референдум в Берлине, который в итоге стал «душераздирающим и смешным зрелищем».
«Был пресс-релиз, что они чуть ли не с ОБСЕ и Красным Крестом проводят референдум, чтобы Русский дом в Берлине передать [киевской] диаспоре. Собралось то ли 30, то ли 50 человек, за что-то проголосовали, но это было настолько позорно, что они даже не озвучили результаты», — сказал он.
При этом Примаков уточнил, что не все представители указанной диаспоры разделяют эту точку зрения, и в Россотрудничество также приходят письма со словами поддержки от русскоязычных жителей территории б. УССР, которые также проживают в столице Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент России Владимир Путин заявил, что в инструмент внешней политики США превратился на сегодняшний день киевский режим.