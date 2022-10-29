Москва, 29 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Попытки части диаспоры жителей территории б. УССР в Германии отнять Русский дом в Берлине оказались позорными. Об этом 29 октября заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Евгений Александрович Примаков. Глава Россотрудничества

Как указал глава Россотрудничества, слова которого приводит РИА Новости, ранее члены названной диаспоры объявили референдум в Берлине, который в итоге стал «душераздирающим и смешным зрелищем».

«Был пресс-релиз, что они чуть ли не с ОБСЕ и Красным Крестом проводят референдум, чтобы Русский дом в Берлине передать [киевской] диаспоре. Собралось то ли 30, то ли 50 человек, за что-то проголосовали, но это было настолько позорно, что они даже не озвучили результаты», — сказал он.

При этом Примаков уточнил, что не все представители указанной диаспоры разделяют эту точку зрения, и в Россотрудничество также приходят письма со словами поддержки от русскоязычных жителей территории б. УССР, которые также проживают в столице Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент России Владимир Путин заявил, что в инструмент внешней политики США превратился на сегодняшний день киевский режим.