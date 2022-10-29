Тегеран, 29 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 28 октября первый вице-президент Ирана заявил, что страна, помня о политике добрососедства и расширения отношений с соседними странами, приветствует сотрудничество для достижения совместных проектов с Ираком. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Мохаммад Мохбер в посланиипоздравил иракский парламент с вотумом доверия новому премьер-министру Ирака Мохаммеду Шиа ас-Судани.

«Члены иракского парламента голосуют за Вас. Переживание Ираком событий прошлого года, взросление иракской нации и использование групповой мудрости — все это видно среди политических деятелей Вашей страны и политических активистов», — отметил Мохбер в своем послании, адресованном Мохаммеду Шиа ас-Судани.

Первый вице-президент подчеркнул: «Я поздравляю Вас с получением этого вотума доверия и началом пребывания в должности нового иракского правительства. Надеюсь, что этот акт ознаменует начало новой главы в отношениях между нашими двумя братскими народами и правительствами».