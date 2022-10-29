Красноярск, , 08:08 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту вспышки инфекционного заболевания в детском саду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Детский сад (сс) Katrina_S

По предварительным данным, 16–18 октября четверо воспитанников детсада 3-7 лет обратились в больницу с признаками кишечной инфекции. Врачи диагностировали у детей сальмонеллёз.

«Один из детей госпитализирован, остальные проходят лечение амбулаторно. Также заболевание выявлено у одного из сотрудников пищевого блока», — отметили в управлении.

Дело открыто по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». В рамках расследования сотрудники СК выясняют причины и условия, способствовавшие вспышке.

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