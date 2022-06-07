Зеленогорск, Красноярский край, , 06:23 — REGNUM В Красноярском крае прокуратура организовала проверку в связи со вспышкой кишечного заболевания у детей в оздоровительном лагере в городе Зеленогорске (ЗАТО). Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Столовая Георгий Балаков © ИА REGNUM

Установлено, что с 3 по 6 июня в оздоровительно-образовательной базе отдыха почувствовали себя плохо 16 детей в возрасте от восьми до 15 лет. В лагере организованы дезинфекционные мероприятия.

К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора. Проверяющие дадут оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в действиях администрации лагеря и организатора питания.

Рассматривается вопрос о приостановке работы пищеблока в лагере на семь дней. Детей вывезут с территории лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по факту госпитализации граждан с признаками пищевого отравления проводят в Тольятти.

Читайте также: В Тольятти проверяют информацию об отравлении 20 человек роллами