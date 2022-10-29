Тегеран, 29 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Стоимость экспортируемых товаров из таможенного департамента провинции Кум (северный Иран) увеличилась на 40 процентов за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 октября.

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Эсфандиар Дарикванди, генеральный директор таможенного департамента провинции Кум, рассказал IRNA, что экспорт из провинции в стоимостном выражении за указанный период составил191 299 100 долларов, в то время как прошлогодний объем оценивался в136 233 357 долларов.

Указав на тот факт, что использование электронных систем помогло ускорить процесс экспорта из таможенного департамента, он отметил, что вес экспортируемых товаров достиг 220 340 тонн.

По словам чиновника, импорт продукции составил191 498 438 долларов США, при этом весовое выражение достигло 38 183 тонны за семь месяцев текущего года.

Он также подчеркнул, что львиная доля импорта состоит из основных товаров, а также оборудования, необходимого для производственных подразделений, отметив, что импорт способствует росту внутреннего производства.