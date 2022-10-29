Скопье, , 07:56 — REGNUM Министр внутренних дел Северной Македонии Оливер Спасовски 28 октября ответил на вопрос, будет ли правительство проводить консультации с парламентскими политическими партиями о планах по внесению поправок в Конституцию.

Охрид, Македония Diego Delso

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил о необходимости запуска «масштабных дебатов между политическими субъектами, парламентскими партиями, а также среди граждан, потому что это процесс должен быть всеобъемлющим и не должен использоваться для повседневных политических вопросов или чего-то еще».

«Если весь процесс будет открытым, прозрачным и инклюзивным, каждый сможет высказаться, изложить свои аргументы, я действительно настроен оптимистично и считаю, что этот вопрос может быть закрыт, и путь Республики Северная Македония к членству в ЕС может быть продолжен, потому что другой альтернативы нет. Мы должны предлагать решения», — заявил политик.

Напомним, в 2018 году в Северной Македонии уже проходил референдум о поправках в Конституцию о смене названия государства, явка на котором составила лишь 33%, что не помешало правящей партии признать его легитимным. По итогам референдума Македония превратилась в Северную Македонию, что разрешило ее конфликт с Грецией и привело ее в НАТО. Однако сразу же после поддержки вступления Македонии в НАТО в Болгарии напомнили Скопье о своих требованиях и потребовали внесения поправки о болгарском национальном меньшинстве в Конституцию Северной Македонии, что стало условием продолжения переговоров о вступлении в ЕС.

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