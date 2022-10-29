В Эквадоре 12 человек умерли от отравления метанолом
Кито, 29 октября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Эквадоре от отравления суррогатным алкоголем умерли не менее 12 человек, пострадали более 50. Об этом 28 октября сообщает минздрав республики.
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Метанол
«Министерство здравоохранения продолжает наблюдение за ситуацией в провинциях Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас, где произошли случаи интоксикации в результате употребления метилового спирта. На 12:00 28 октября 2022 года сообщается о 12 умерших».
По информации ведомства, медицинскую помощь из-за массового отравления суррогатным алкоголям в этих провинциях получили 52 пострадавших. В Санто-Доминго — 39 человек и в Эсмеральдасе — 13.
Полиция провинций к настоящему моменту изъяла около 50 тыс. литров смертоносной продукции. Следственные органы устанавливают изготовителей и распространителей суррогатного алкоголя.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября текущего года в Марий Эл было зарегистрировано 128 случаев отравления спиртосодержащими жидкостями, 78 из них — со смертельным исходом.