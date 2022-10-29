Приштина, Сербия, 29 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Среди 120 тысяч человек, принявших участие в подходящей к завершению переписи населения Сербии в муниципалитетах Прешево, Буяновац и Медведжа, свыше 100 тысяч — албанцы.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский патриот

Свою работу албанский переписчик Африм Абдулаху считал «патриотическим долгом». В интервью для косовского телеканала RTV Dukagjini Абдулаху выразил озабоченность массовым выездом молодежи из населенных албанцами муниципалитетов.

«Молодежь выезжает больше всего. У этого есть несколько причин, в том числе рабочие места. Им негде работать, они не уверены за свою жизнь, в этом государстве нет ничего безопасного», — посетовал мужчина.

Однако даже те, кто эмигрировал в поисках лучшей жизни, вернулись на родину, чтобы поучаствовать в переписи. «Те, кто не смог прийти, выслали данные своим родственникам. Подавляющая часть сами вышли на меня».

Отмечается, что большая часть албанского населения проживает в Прешево и Буяноваце, в то время в Медведже, с населением 8 тысяч человек, доля албанского населения незначительна.