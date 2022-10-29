Вашингтон, 29 октября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Возможные результаты предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США вызывают обеспокоенность у демократов. Такое заявление сделала 28 октября экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.

(сс) Obama White House Джен Псаки

По словам Псаки, предварительные показатели опросов в ряде случаев оказались не такими, какими «они должны быть». Это обстоятельство и вероятное развитие событий вызвали беспокойство у демократов.

«Демократы в некотором роде обеспокоены тем, как сейчас развиваются события, и за последнюю неделю или около того ситуация стала восприниматься хуже», — отметила бывший пресс-секретарь Белого дома.

Псаки указала, что в случае, если республиканцы получат большинство в палате представителей, то начнутся разного рода расследования и даже может последовать «несколько импичментов»

Напомним, промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США пройдут 8 ноября. На них будут избираться часть сенаторов и все члены палаты представителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, США продолжат поддерживать киевский режим и после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, вне зависимости от того, какая из партий получит преимущество.