Ика, , 04:11 — REGNUM На тихоокеанском побережье Перу 28 октября произошло три землетрясения, последнее — магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Столица Перу — Лима (сс) Federico

Третье за сутки землетрясение произошло в 19:09 по местному времени (03:09 мск 29 октября) примерно в том же районе, что и первые два. Эпицентр подземных толчков располагался в 95 километрах к юго-западу от города Ика (246 тыс. жителей), столицы одноимённого региона. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сила двух предшествующих толчков достигала магнитуды 5,9 и 5,2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второе за сутки землетрясение произошло в 18:35 по местному времени (02:35 мск 29 октября) примерно в том же районе, что и первое.

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