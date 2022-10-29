Вашингтон, 29 октября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Поставки вооружений киевским нацистам снизили обороноспособность США и привели к истощению запасов оружия и боеприпасов, заявил бывший военнослужащий американского корпуса морской пехоты Дакота Вуд в своей статье для портала 19fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По его словам, прошедшие 20 лет США использовали военную технику и оружие, которые накопились за годы холодной войны и предназначались для потенциального противостояния с СССР. При этом сейчас Вашингтон оказался с устаревшей боевой техникой.

«Поддержка [киевского режима] со стороны Америки лишь усугубила эту проблему. Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», — добавил Вуд.

Публицист отметил, что отсутствие достаточных запасов вооружений и боеприпасов лишает США возможности участвовать в военных конфликтах в обозримом будущем. Он подчеркнул, что Вашингтон не сможет поддерживать своих союзников в Азии и Ближнем Востоке, если будет защищать одну из стран НАТО на территории Европы.

«Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?», — отметил Вуд.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября США объявили о выделении еще одного пакета военной помощи киевскому режиму на сумму $275 млн. Это уже 24-й пакет военной помощи Вашингтона для бандеровцев. В него вошли снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийских установок, бронеавтомобили и стрелковое оружие.