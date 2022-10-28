Астана, 28 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. В очередной раз при приезде чиновника из Евросоюза местные правозащитники обратились к нему с просьбой «настоять на немедленном и безоговорочном освобождении активистов и блогеров, которые подверглись судебному преследованию в отместку за критику властей». Об этом 28 октября написал казахстанский политологМарат Шибутов в своём телеграм-канале «Казахстан и все-все-все».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Эксперт акцентировал внимание на том, что глава Европейского советаШарль Мишель, побывавший на днях в Астане, даже не является руководителем какой-либо международной правозащитной организации, а возглавляет одну из структур Евросоюза. То есть он — представитель другого государства по отношению к Казахстану.

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«Наши правозащитники обращаются с такими просьбами и к чиновникам США. Как называются просьбы давить на свою страну другой стране? Причем еще и вмешиваться в её судебную систему, подменять госорганы? В тех же США постоянно идут расследования вмешательства иностранных государств во внутреннюю американскую политику и людей за это сажают», — подчеркнул он.

В качестве примера Шибутов предложил вспомнить ситуацию вокруг экс-президентаДональда Трампа и его команды, преследование которых со стороны американских государственных органов продолжается до сих пор.

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По мнению аналитика, у правозащитников в Туркестанском регионе существует две крупных традиции: «советская» — тогда тоже постоянно обращались к иностранцам, потому что хотели свергнуть советский режим, а также «колониальная» — которая основывается на принципе «давайте обратимся к белым господам, пусть нас аборигенов научат демократии».

«При этом молодое поколение правозащитников все время твердит о деколонизации, хотя самыми главными субъектами колонизации и являются. Я думаю, надо изживать такие традиции — они никому на пользу не идут», — констатировал Марат Шибутов.

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* СМИ, признанное в РФ иностранным агентом