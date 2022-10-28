Москва, 28 октября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Россия и страны Туркестанского региона нужны Китаю как надёжный стратегический тыл. Такое мнение высказал эксперт Института международных исследований МГИМО МИД РФ Иван Зуенко, передаёт «Ia-centr.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, Китаю нужны их энергоресурсы — прежде всего газ и уран. Также на такую позицию влияют проходящие через Туркестан и Россию торговые пути, жизненно необходимые для КНР на случай возможного вооруженного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также:Между благоразумием и предательством: Туркестан ждёт, кто победит в б. УССР

«Поэтому следует ожидать продолжения дружественной политики Пекина в отношении стран региона. Учитывая длительность нахождения Си на руководящем посту, особое значение будут иметь уже сложившийся дружеский контакт между ним и его коллегами в России и Казахстане», — добавил он.

Также синолог отметил, что республикам бывшего СССР не удастся вести политику многовекторности, заигрывая и с Россией, и с Китаем, и с исламским миром, и с Западом.

«Неизбежная поляризация мирового порядка вызовет необходимость определиться, кто вы и с кем вы. И если в политико-дипломатических вопросах еще можно лавировать, то с технологическими и финансовыми стандартами, глобальный характер которых рушится на глазах, сохранять нейтральность будет сложно», — пояснил он.

Читайте также:ЕС хочет «пристреляться» к Туркестану — мнение

Зуенко акцентировал внимание на том, что многим странам региона предстоит сделать тяжелый выбор между тем, чтобы быть с «не-Западом» и оставаться самим собой, или же превратиться в «имитацию Запада».

«То есть вечной окраиной в центр-периферийной мир-системе, от включенности которой в западоцентричный мировой порядок выигрывают только единичные представители компрадорских элит», — уточнил он, говоря о втором варианте.

Читайте также: Политолог о новом миропорядке: Запад будет сопротивляться до последнего

Подводя итог, эксперт отметил, что Россия и Китай этот выбор уже сделали, и при этом, несмотря на тесное взаимодействие, они не вмешиваются в суверенные дела друг друга.

«Так что в интересах региона — сохранение стабильности и силы этих двух государств. Причем чем более «равновеликим» будет российско-китайский тандем, тем лучше», — резюмировал Иван Зуенко.

Читайте также:Многовекторный Казахстан против России и Китая