Берлин, 28 октября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. На сталелитейных предприятиях Германии с 29 октября начнется забастовка, сообщает 28 октября профсоюз немецких сталелитейщиков IG Metall.

Karsten Ratzke Памятник в Германии

Отмечено, что забастовка будет начата после безрезультатного третьего раунда переговоров с работодателями по вопросу денежной поддержки работников во время энергокризиса.

Забастовка начнется в полночь с 28 на 29 октября, и охватит более 500 заводов и смежных производств по всей стране.

Единственным шансом избежать забастовки, отмечают в IG Metall, является компенсация инфляционных потерь путём выплаты в размере 3000 евро на 30 месяцев вперед.