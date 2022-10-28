Симферополь, 28 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Крымский журналист, руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая.

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Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где Бабаева занималась военно-спортивной стрельбой, сообщили РИА Новости.

«Профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась за ленточку, желая поддержать наших героев. Шальная пуля…» — сказал в связи с гибелью Бабаевой гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев.