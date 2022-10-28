Сараево, 28 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Лидер «Союза независимых социал-демократов» и избранный президент Республики Сербской Милорад Додик не исключил возможности того, что в Сараево попытаются сформировать власть на уровне Боснии и Герцеговины вместе с партиями, которые проиграли выборы в Республике Сербской. Об этом Додик заявил 28 октября в Сараево после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Официальное интернет-представительство президента России Милорад Додик

По его словам, это был бы «авантюризм» с точки зрения Республики Сербской.

«Будет плохо, если власть на уровне БиГ будет сформирована вместе с партиями, проигравшими выборы в Республике Сербской», — процитировало агентство «Танюг» слова Додика.

Напомним, что на выборах в парламент БиГ 2 октября победила коалиция, сложившаяся вокруг «Союза независимых социал-демократов».