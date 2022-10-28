Приштина, Сербия, , 17:22 — REGNUM В сепаратистском Косово оппозиционные партии «Демократический союз Косово» и «Альянса за будущее Косово» призвали премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти согласовать решение о запрете сербских автомобильных номеров с иностранными партнёрами. Об этом 28 октября сообщило издание «Экономика онлайн».

Косово, памятник Биллу Клинтону Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат парламента от «Демократического союза Косово» Валентина Буняку заявила, что Курти каждое решение, вытекающее из подписанных с Белградом соглашений, должен согласовывать с международным сообществом. Она также добавила, что любое из этих решений должно быть «в пользу Косово».

Депутат от «Альянса за будущее Косово» Шемседин Дрешай считает, что «нужно действовать не в интересах руководства, а в интересах Косово».

«Местную политику нужно согласовывать с нашими друзьями, нет места для индивидуального лидерства. Односторонние акции не в интересах страны. Государство на первом месте», — рассказал Дрешай.

Напомним, что Альбин Курти не намерен продлить срок перерегистрации автомобилей с номерами Республики Сербии, который заканчивается 31 октября, несмотря на призывы США и ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучича интересует, когда НАТО разрешит сербским военным вернуться в Косово