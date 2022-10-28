Приштина, Сербия, 28 октября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В сепаратистском Косово оппозиционные партии «Демократический союз Косово» и «Альянса за будущее Косово» призвали премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти согласовать решение о запрете сербских автомобильных номеров с иностранными партнёрами. Об этом 28 октября сообщило издание «Экономика онлайн».

Иван Шилов ИА REGNUM Косово, памятник Биллу Клинтону

Депутат парламента от «Демократического союза Косово» Валентина Буняку заявила, что Курти каждое решение, вытекающее из подписанных с Белградом соглашений, должен согласовывать с международным сообществом. Она также добавила, что любое из этих решений должно быть «в пользу Косово».

Депутат от «Альянса за будущее Косово» Шемседин Дрешай считает, что «нужно действовать не в интересах руководства, а в интересах Косово».

«Местную политику нужно согласовывать с нашими друзьями, нет места для индивидуального лидерства. Односторонние акции не в интересах страны. Государство на первом месте», — рассказал Дрешай.

Напомним, что Альбин Курти не намерен продлить срок перерегистрации автомобилей с номерами Республики Сербии, который заканчивается 31 октября, несмотря на призывы США и ЕС.