Джакарта, 28 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила о мире во время участия в 30-м ежегодном конгрессе Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Бангкоке (Таиланд), сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Пуан Махарани также призвала отказаться от применения ядерного оружия.

«Чтобы преодолеть этот кризис, мы должны работать вместе в единстве. Мы должны избегать индивидуальной работы без координации. Не исключение страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявила спикер парламента Индонезии.

«Мы должны поддерживать нашу приверженность миру, потому что это создало благоприятную обстановку в регионе. А мир — это основа экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявила Пуан Махарани.

Спикер парламента также говорила о важности расширения прав и возможностей женщин для процветания мирового сообщества. Пуан Махарани рассказала о прогрессе Индонезии в области гендерного равенства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что экономика Индонезии неуязвима в условиях глобальной неопределенности и не может быть отделена от сотрудничества с Китаем.

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