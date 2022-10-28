Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сотрудники автомобильного завода Nissan в Санкт-Петербурге сохранят свои рабочие места на год. Об этом 28 октября сообщил представитель профсоюза Nissan Петр Принев, передаёт ТАСС.

Nissan-europe.com Завод Nissan в Петербурге

Рабочие места в рамках перехода завода к новому владельцев сохранят порядка двух тысяч сотрудников. Пока на предприятии до 31 декабря 2022 года действует состояние простоя. Работники получают ⅔ оклада.

«На данном этапе прорабатывается вариант со сменой собственника. В этом случае работников автоматически переводят к новому собственнику НАМИ с сохранением трудовых договоров, всех льгот и с гарантией сохранения рабочих мест в течение 12 месяцев», — заявил представитель профсоюза.

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Напомним, 11 октября Минпромторг РФ объявил о приобретении государством активов японского концерна Nissan в России. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях компании в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве. Активы приобретены подведомственным министерству ФГУП «НАМИ» с правом обратного выкупа в течение шести лет. После сделки обслуживание автомобилей и поставку запчастей будет осуществлять «Автоваз».

По мнению экспертов, основные направления, в которых могут задействовать петербургский завод Nissan — производство электромобилей, машин китайских брендов или контрактное производство автомобилей различных марок.