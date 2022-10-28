Белград, , 19:22 — REGNUM Предварительным условием для улучшения отношений России с Сербией и сербами, вне зависимости от того, в какой из балканских стран они проживают, является изменение политической ситуации в Черногории. Такое мнение высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович 27 октября, во время конференции «Россия, Балканы и мир в условиях гибридного противостояния», прошедшей в Московском гуманитарном университете 27 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Черногория Geologicharka

«Без выхода к Адриатическому морю сербский геополитический фактор и сербское влияние на Балканах весьма ограничено. Хотя Черногория сегодня является членом НАТО, у Запада нет абсолютного контроля над политической ситуацией в этой стране», — отметил Чворович.

По его словам, из перспективы сегодняшней политической ситуации в Европе, развитию сербско-российских отношений в будущем может способствовать открытая конфронтация между Россией и ЕС.

«Ранее отсутствие желания всерьёз конфликтовать с Брюсселем мешало Москве предпринимать серьезные акции на Балканах, считая этот регион эксклюзивной зоной влияния Евросоюза. Россия, которая в некоторых регионах позиционировала себя в качестве государства мирового значения, на Балканах заняла позицию регионального государства. Оттуда сербским патриотам часто было сложно понять, почему Москва проявляет такое понимание к процессу евроинтеграции Сербии, несмотря на то, что этот процесс на самом деле отдалял Сербию от России в долгосрочной перспективе», — рассказал Зоран Чворович.

Напомним, что официальная Москва считает, что другие государства имеют право самостоятельно выстраивать свою внешнюю политику, в том числе по отношению к вопросу вступления в Евросоюз.

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