Самара, 28 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. При подготовке бюджета Самарской области необходимо сосредоточить усилия на поддержке армии, воинов и их семей. Об этом 28 октября заявил глава регионаДмитрий Азаров на расширенном заседании областного правительства, эту информацию подтвердили в пресс-службе Самарского губернатора.

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Азаров подчеркнул, что при подготовке регионального бюджета во главе угла должны стоять взаимосвязанные задачи.

По его слова, нужно обеспечить четкую социальную направленность бюджета области. Помимо этого, необходимо продолжить опережающее развитие региона.

Азаров также подчеркнул, что необходимо помнить о содействии успеху спецоперации, сосредоточить усилия на поддержке армии, воинов и их семей.

«Всё, что работает на нашу победу и приближает её, мы обязаны реализовывать в первоочередном порядке. Мы должны рассматривать все наши ключевые решения с точки зрения того, как они помогают решению главной задачи. Самарская область, её граждане вносят достойный вклад в это поистине всенародное дело», — сообщил глава региона.