Сеул, , 14:56 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон встретился с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора, с которым обсудил укрепление двусторонних отношений и сотрудничество в области экономической безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В предверии 60-летия установления дипломатических отношений стороны договорились продолжить укрепление стратегического партнерства и разделили озабоченность по поводу принятого в США «Акта снижения инфляции».

Представители Южной Кореи и ЕС отметили, что запуск КНДР баллистических ракет является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, а также усиливает напряженность на Корейском полуострове.

В тот же день Энрике Мора встретился со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном, с которым обсудил ситуацию в регионе и важность международного сотрудничества.

В свою очередь Ким Гон рассказал о «смелой инициативе» южнокорейского правительства и попросил ЕС поддержать усилия Сеула по достижению полной денуклеаризации КНДР.