Москва, 28 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Зоологи Московского зоопарка запустили белого медведя Диксона в специально подготовленный для него вольер с бассейном, который сооружён с учётом ограниченных физических возможностей хищника. Об этом сегодня, 28 октября, в своём Telegram-канале написала глава ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Дмитрий Архипов Белый медведь

«Поначалу Диксон показывал исследовательское поведение: он изучал новый вольер, запахи, виды, перемещался из одного угла в другой, местами подкапывал гальку. У бассейна медведь оказался примерно через 20 минут. Как только Диксон оказался в воде, он сразу пошел на глубину: чувствовал себя там вольготно, погружался с головой. Вероятности утонуть не было абсолютно, глубина бассейна плавная — разброс от 35 см до 75 см в разных местах. Первый заплыв показал, что теперь глубину можно увеличивать — от 55 см до 85 см соответственно», — написала Акулова.

Кроме того, она отметила, что первый выход Диксона в бассейн можно считать успешным. Зоологи на протяжении всей прогулки отмечали движение бедренных мышц у Диксона — как на пути к бассейну, так и в воде. Это значит, что медведь старался себя подтягивать. Диксон с удовольствием провел в воде около часа. А потом по собственному желанию вышел из бассейна и благополучно вернулся внутрь вольера.

Напомним, что в минэкологии Красноярского края поступила информация с просьбой оказать содействие в спасении белого медведя. Сотрудники ведомства отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов, после чего его усыпили и доставили в Московский зоопарк на лечение. По словам главы РосприроднадзораСветланы Радионовой, раненого медведя назвали Диксон. Динамика по здоровью у медведя положительная, несмотря на то, что задние лапы обездвижены.

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