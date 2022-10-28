Берлин, 28 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в начале ноября отправится в Китай во главе делегации высокопоставленных руководителей немецкого бизнеса, куда войдут генеральные директора таких фирм, как Adidas, Deutsche Bank, Siemens, BioNTech и Volkswagen. Об этом 28 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Олаф Косинский Олаф Шольц

В список, кроме того, включены руководители BASF, Bayer, BMW, Merck и Wacker Chemie и других компаний.

Генеральный директор VW Оливер Блюме ранее заявил на собрании акционеров, что «важно наладить общение между странами, выслушать идеи и перспективы» с обеих сторон.

Представитель Deutsche Bank подтвердил присутствие генерального директора Кристиана Зевинга. Компания Merck также подтвердила участие председателя правления Белен Гарихо. По словам представителя компании, учитывая что в Китае у нее работает около 4600 сотрудников, она осознает текущие геополитические проблемы и необходимость прямого и конструктивного диалога. Другие предполагаемые участники поездки пока не прокомментировали агентству этой информации.

По словам одного из собеседников, турне по Китаю начнется 3 ноября и завершится к концу 4 ноября, при этом делегаты пробудут в Пекине всего один день без ночевки. На делегатов также будут распространяться строгие ограничения в связи с COVID-19, подразумевающие исключение контактов с посторонними.

Берлин работает над созданием новой национальной стратегии в отношении Китая, цель которой — снизить зависимость Германии от второй по величине экономики мира. Кроме того, ФРГ стремится диверсифицировать свои цепочки поставок и повысить внутреннюю безопасность.